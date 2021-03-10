Комитет Госдумы одобрил упрощенную идентификацию через водительское удостоверение

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами, подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения. Документ, инициированный правительством РФ, Госдума рассмотрит на заседании 16 марта.

Согласно законопроекту, для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физлица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится. Предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Законопроектом также предлагается уточнить положение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об использовании сведений из информационных систем органов госвласти РФ и государственных внебюджетных фондов при подтверждении достоверности сведений, полученных при идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновлении сведений о них, прямо предусмотрев в законе возможность использования для этих целей единой системы идентификации и аутентификации.

Проект документа предусматривает возможность поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.

Законопроект был разработан в рамках реализации мероприятия, предусмотренного паспортом федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".