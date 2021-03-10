В Польше признали, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен

ВАРШАВА, 10 марта. /ТАСС/. Все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено, но остаются еще вопросы, связанные с началом его эксплуатации. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Сейчас россияне строят последний участок", - отметил он, указав, что это происходит, несмотря на санкции. "Сегодня все выглядит так, что этот газопровод будет закончен", - сказал Наимский, подчеркнув, что "есть еще много проблем юридического характера, связанных с началом его [газопровода] эксплуатации". "Дискуссия продолжается", - добавил он.

"Мы всегда протестовали против этого проекта, потому что он противоречит безопасности Европы", - утверждал Наимский. По его мнению, проект используется в качестве политического инструмента.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.