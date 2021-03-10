"Ъ": платежная система MoneyGram собирается уйти с российского рынка

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Американский сервис международных переводов MoneyGram планирует уйти с российского рынка. Об этом в среду написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Как стало известно "Ъ", на этой неделе система денежных переводов MoneyGram, единственный официальный иностранный игрок в этом сегменте в России (состоит в реестре операторов платежных систем ЦБ), подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке", - передает издание.

По данным газеты, соответствующее решение сервис мог принять в связи с ужесточением российского законодательства. Так, в прошлом году вступили в силу требования законодательства, регулирующие деятельность операторов иностранных платежных систем, суть которых сводится к необходимости для них создавать всю инфраструктуру в РФ, в частности расчетный и процессинговый центры. При этом MoneyGram была первой иностранной платежной системой, включенной в соответствующий реестр Банка России после изменений в законе.

На сайте MoneyGram в России говорится, что с 1 марта сервис работает только через партнерскую сеть платежной системы "Золотая Корона".

"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров (более чем 5000 отделений) платежной системы "Золотая Корона", - указано на сайте.

Как сообщалось ранее, другая американская компания PayPal с 31 июля прекратила осуществлять переводы по России в связи с новыми требованиями закона. Тогда эксперты высказались, что компании было не рентабельно адаптироваться к новому законодательству и проще было отказаться от данного направления.