Акции ТМК выросли более чем на 5% на новостях о приобретении 86,54% ЧТПЗ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже растут на 5,32% к уровню закрытия предыдущей сессии, в пике достигали отметки 63,76 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:32 мск бумаги ТМК находились на уровне 63 руб. (+4,06%).

Котировки компании растут на фоне новостей о приобретении ТМК за 84,2 млрд руб. 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.