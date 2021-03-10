Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились разнонаправленным движением котировок

ШАНХАЙ, 10 марта. /ТАСС/. Разнонаправленное движение котировок отмечено в среду по итогам торгов на фондовых биржах материкового Китая. Об этом свидетельствуют данные с официальных сайтов площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, на открытии торгов поднялся на 0,91%, а к закрытию сессии опустился на 0,05%, до отметки 3357,74. Сводный индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос при этом на 0,64%. Значительный рост продемонстрировали индексы потребления и фармацевтики. В минусе оказались сводные индексы торговли, энергетики, недвижимости, информационных и телекоммуникационных технологий.

Ростом котировок в свою очередь завершились торги на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component поднялся на 0,65%, до 13570,15. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,66%.

Участники рынка в настоящее время продолжают следить за ходом парламентской сессии в Пекине. Государственное статистическое управление КНР также опубликовало в среду данные по ключевому показателю уровня инфляции в стране индексу потребительских цен (CPI), который в феврале сократился в годовом выражении на 0,2%.

Инвесторы обратили внимание и на планы китайского мобильного оператора China Telecom осуществить размещение более 12 млрд акций на Шанхайской фондовой бирже, в результате чего компания намерена привлечь порядка $4 млрд. О выходе на шанхайскую площадку China Telecom объявила спустя почти два месяца после того, как торги ее акциями были приостановлены на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за включения в американский санкционный список.

Первые два торговых дня на этой неделе завершались значительным снижением основных индексов в Шанхае и Шэньчжэне.