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Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что кабмин передал их в администрацию президента
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в администрацию президента. Ожидается, что в ближайшее время вопрос будет решен, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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"Мы в Минтруде по поручению президента этот вопрос прорабатывали, мы сформировали несколько предложений, направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство. Мы знаем, что правительство уже в совокупном объеме предоставило [предложения] в администрацию президента. Я думаю, что обсуждение этого вопроса в ближайшее время даст определенный результат", - сказал он.

По данным Пенсионного фонда России, в РФ всего 8,9 млн работающих пенсионеров.

В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

Теги
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