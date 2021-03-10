МОЭК увеличила прибыль по МСФО на 1,8%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2020 года на 1,8% в сравнении с 2019 годом и достигла 11,35 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

Выручка компании в прошлом году снизилась на 2%, до 156,132 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2020 году составил 30,259 млрд рублей против 30,402 млрд рублей годом ранее.

Снижение выручки МОЭК объясняет уменьшением объема реализации тепловой энергии из-за более высокой средней температуры воздуха в прошедшем году и снижением объема технологических подключений в связи с сокращением деловой активности.

Операционные расходы МОЭК снизились на 4,1% в сравнении с 2019 годом, до 140,071 млрд руб.

О компании

МОЭК - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Деятельность МОЭК включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").