Комитет Госдумы одобрил возможность принимать в казну полученное АСВ имущество

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который позволит принимать в казну полученное Агентством по страхованию вкладов (АСВ) имущество. Документ был инициирован правительством РФ.

На протяжении последних лет на основании обращений АСВ и субъектов РФ возникает необходимость передачи Российской Федерации или субъектам Российской Федерации имущества (земельные участки и иные активы), приобретенного агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов Российской Федерации в имущество АСВ. Целесообразность передачи такого имущества обуславливается необходимостью вовлечения имущества в хозяйственный оборот и сокращением расходов АСВ на содержание непрофильных активов, говорится в пояснительной записке.

Законопроект дает правительству право принимать в госказну имущество, приобретенное агентством при осуществлении своей деятельности за счет имущественных взносов Российской Федерации в имущество агентства и (или) за счет доходов, полученных агентством от использования таких имущественных взносов.

Планируется, что передача имущества будет безвозмездной. Решение о передаче будет принимать совет директоров АСВ. При этом состав принимаемого в казну имущества будет определяться актом правительства на основе предложений агентства.