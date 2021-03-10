Комитет Госдумы поддержал к I чтению законопроект о регулировании обращения медизделий

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование регулирования в сфере обращения медицинских изделий, а также на подготовку к единому рынку обращения медицинских изделий в рамках соглашения Евразийского экономического союза.

Законопроект определяет возможность обращения медицинских изделий до истечения их срока годности, уточняются случаи, при наличии которых медицинские изделия не подлежат государственной регистрации, а также понятие "недоброкачественное медицинское изделие". Документ расширяет положения о госконтроле в сфере обращения медизделий, в том числе в форме мониторинга безопасности медицинских изделий. Правительство также предлагает определить порядок утверждения классификации неблагоприятных событий, связанных с обращением медизделий.

Документ устанавливает, что производство медицинских изделий, подлежащих государственной регистрации, должно соответствовать требованиям к внедрению, поддержанию и оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от потенциального риска их применения. Такие требования утверждаются правительством. Предполагается, что кабмин установит порядок организации и проведения инспектирования на соответствие производства медицинских изделий указанным требованиям.

После того, как начнут действовать все необходимые нормативные правовые акты правительства, вступят в силу изменения в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Как отмечали авторы инициативы, особый порядок вступления в силу для положений законопроекта позволит производителям медицинских изделий "в полном объеме адаптироваться к вводимым требованиям по системе менеджмента качества". Такой порядок позволит контролировать производство медицинских изделий через инспектирование российских и зарубежных производителей, что уравняет их в правах "и позволит отменить процедуру лицензирования деятельности по производству медицинской техники для российских производителей".

Исключение понятия медтехники

Авторы инициативы также предлагают исключить из законодательства понятие "медицинская техника", так как оно "зачастую не дает возможности объективно и точно разграничить медицинскую технику и медицинские изделия, таким образом четко выделив лицензируемый вид деятельности". Так, указывают в кабмине, ряд изделий подпадает одновременно под определение медицинских изделий и медицинской техники, при этом осуществление предпринимательской деятельности без лицензии грозит уголовным наказанием вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В связи с этим "создаются предпосылки возникновения риска коррупционной составляющей и иных случаев злоупотребления".

Кроме того, отмечают авторы документа, понятие "медицинская техника" отсутствует в нормативно-правовых документах, включая закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Законопроект устанавливает, что лицензии на деятельность по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданные до вступления законопроекта в силу, должны быть переоформлены в части технического обслуживания до конца 2022 года.