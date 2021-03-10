Систему мониторинга в сфере борьбы с контрафактом сформируют в два этапа

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом будет создана в России. Формировать ее планируют в два этапа, сообщает в среду пресс-служба правительства РФ. Отмечается, что основы работы системы отражены в концепции мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Предполагается, что система поможет следить за оборотом промышленной продукции в различных отраслях, своевременно выявлять проблемы и составлять качественные прогнозы", - говорится в сообщении.

На первом этапе (2021-2022 годы) планируется утвердить нормативно-правовую базу, разработать методики оценки рынков, наладить их регулярный анализ и исследовать лучшие мировые практики. "Среди важнейших мероприятий - создание на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) портала по противодействию контрафакту, который в том числе позволит автоматизировать сбор и обработку информации", - указывают в кабинете министров.

На втором этапе (2023-2025 годы) будет расширена сфера применения уже запущенных механизмов, развернута работа по методической поддержке региональных властей. Как отмечают в правительстве, планируется также сделать акцент на международном сотрудничестве в сфере мониторинга, в том числе со странами ЕАЭС и СНГ.

План мероприятий

Мишустин также утвердил план мероприятий по достижению целей концепции. "В первом квартале 2021 года будет готов порядок проведения мониторинга, в четвертом - разработаны проектные решения по автоматизированной обработке информации, - указывают в кабмине. - Отчет о завершении первого этапа работ будет представлен в правительство в конце 2022 года".

Ожидается, что реализация концепции позволит обеспечить госорганы достоверной и оперативной информацией, что позитивно скажется на качестве управленческих решений.

Распоряжение принято в развитие Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, утвержденной Мишустиным в середине февраля. "Комплексная работа правительства в этом направлении поможет защитить граждан от некачественной продукции, поддержит добросовестных предпринимателей и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране", - поясняют в кабмине.