Лига безопасного интернета считает замедление трафика Twitter самой работоспособной мерой

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Замедление трафика Twitter - наиболее работоспособная мера со стороны Роскомнадзора в ситуации с нарушением социальной сетью российского законодательства. Такое мнение выразила в среду директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Правильно, что Роскомнадзор пока не использует такие крайние меры, как блокировка. Замедление трафика - наиболее работоспособная мера в нынешней ситуации. Если платформа исполнит законные требования и удалит все запрещенные материалы, то трафик будет восстановлен в полном объеме. Но если Twitter продолжит игнорировать требования закона, то могут быть применены и иные технические меры, вплоть до полной блокировки соцсети на территории России", - сказала Мизулина журналистам.

Она подчеркнула, что самое важное - обеспечить неукоснительное соблюдение закона со стороны соцсетей. "Запрещенный контент - это информация, которая может нести последствия для жизни и здоровья человека, особенно ребенка", - добавила Мизулина.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.