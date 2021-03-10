ЦБ в марте оценит сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на заседании 19 марта будет оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в интервью Bloomberg.

"На мартовском заседании совет директоров продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Наша коммуникация призвана транслировать ровно то, что в ней сказано дословно: в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика будет мягкая, будет способствовать восстановительному росту экономики и возвращению инфляции к цели. "В среднем" - это важная часть этой фразы", - сказал он.

Заботкин не исключил, что сценарий с понижением ключевой ставки "возможен", если все-таки реализуются риски, которые будут создавать устойчивое дезинфляционное давление.

"Исходя из событий последних шести месяцев, вероятность этого сценария заметно снизилась, при том что она и до этого была невысокой", - подчеркнул он.

По словам зампреда ЦБ, в апреле, когда поступит большой объем новых данных, будут дополнительно уточнены макропрогнозы, но уже сейчас данные за февраль повышают вероятность того, что инфляция будет двигаться ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 3,7-4,2%.

Заботкин также сообщил, что прогноз ключевой ставки будет публиковаться в таблице макропрогноза. "У нас сейчас в таблице прогноза все переменные, кроме инфляции на среднесрочном горизонте, представлены в виде диапазонов. Соответственно, эта таблица будет дополнена еще одной строчкой - прогнозом ключевой ставки. Будут некоторые изменения и в части графически представленных данных", - отметил он.