Комитет Госдумы одобрил законопроект, упрощающий проведение госзакупок

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении пакет поправок к закону "О контрактной системе", которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ был инициирован правительством РФ.

Одна из основных предусмотренных документом мер - введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в кабмине.

Поправками планируется существенно - с 11 до трех - сократить число способов определения поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество формируемых документов. Кроме того, законопроект даст возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Законопроект также сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при проведении различных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), порядка осуществления (до окончания срока подачи заявок) заказчиком отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимого различными способами, а также вводит новые случаи применения закрытых конкурентных способов определения поставщиков.

Кроме того, вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной системе вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.