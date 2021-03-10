AliExpress инвестировала в маркетплейс KazanExpress

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Инвестиции "AliExpress Россия" в развитие маркетплейса KazanExpress пойдут на расширение количества городов и многократное увеличение заказов. Компания намерена достигнуть 150 тысяч заказов в сутки и стать третьим маркетплейсом в стране по этому показателю, заявил ТАСС в среду генеральный директор и совладелец проекта Линар Хуснуллин. Ранее о том, что маркетплейс привлек инвестиции от "AliExpress Россия", сообщила газета "Коммерсантъ".

"Да, действительно проект принял для себя решение начать работать с AliExpress, как с партнером с самым большим эффектом синергии. Речь идет не о продаже "за кэш", а про передачу доли взамен инвестициям в инфраструктуру - средства пойдут на расширение количества городов, многократное увеличение числа заказов. В этом году ставим для себя цель достигнуть 150 тысяч заказов в сутки, что сделает нас третьим маркетплейсом в стране по показателю заказов. AliExpress тут для нас - лучший партнер из всех возможных, компания - по-прежнему лидер в стране по количеству заказов и трафику", - сказал Хуснуллин, отметив, что "AliExpress Россия" получит 30% в компании.

Также за счет инвестиций планируется увеличить офис разработок в Иннополисе, чтобы продолжить развивать IT-сервисы компании, в частности, собственную систему управления складом и мобильное приложение KazanExpress. По словам Хуснуллина, компания ориентирована в отличие от других сервисов в большей степени на работу через приложение. 90% заказов поступают с мобильного приложения, которое часто оказывается в топе скачиваний в сфере интернет-торговли при том, что компания работает всего на 12% географии страны.

"Часть средств пойдет на развитие складской инфраструктуры и поддержку наших продавцов. В ближайшие месяцы запускаем в Зеленодольском районе Татарстана под Казанью льготный производственный коворкинг для производителей, которые продают товары на нашей площадке. Пока это 11 тысяч квадратных метров производственных помещений с бесплатной арендой и другими мерами поддержки. Еще в этом году должны успеть достроить складской комплекс на 120 тысяч квадратных метров площади хранения и обработки заказов", - добавил Хуснуллин.

О KazanExpress

Ежемесячный объем заказов KazanExpress составляет около 1 млн посылок. Оборот маркетплейса достиг в 2020 году 1,3 млрд рублей. По словам Хуснуллина, в 2021 году он должен вырасти в восемь раз.

Компания управляют сетью собственных пунктов выдачи заказов в 33 городах страны и логистическим центром на 45 тыс. кв. м. Ее особенность - бесплатная доставка товаров за сутки. В 2021 году компания намерена увеличить число городов присутствия до 127, а также возвести более крупный логистический комплекс.