Более трети безработных в России составляет молодежь до 29 лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Более 33% от общего числа безработных приходится на молодежь в возрасте до 29 лет, сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в РФ в настоящее время составляет 2,1 млн человек.

"У нас достаточно высокий процент безработицы среди молодежи до 29 лет - это более 33% от общего числа безработных", - сказал Котяков.

Он добавил, что у молодежи сейчас запрос на фриланс, дистанционный формат и свободный график. "Это в принципе соответствует тем тенденциям рынка труда, которые сейчас есть. Но креативные индустрии развиваются сегодня не такими высокими темпами, как этого хочет молодежь", - отметил министр.