"Алроса" в феврале увеличила продажи бриллиантов в три раза

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в феврале 2021 года продала алмазов на сумму $361 млн, бриллиантов - на $12 млн, следует из сообщения компании.

Таким образом, по сравнению с показателем февраля прошлого года компания увеличила продажи алмазов на 5,5%, бриллиантов - почти в 3 раза.

При этом в феврале 2021 года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $372 млн, что на 13,5% ниже, чем за предыдущий месяц, отмечает компания. Всего с начала года компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $802 млн против $751,4 млн годом ранее.

"Восстановление спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта, продолжающееся в начале 2021 года, поддерживает положительную динамику продаж алмазов. Компании гранильного сектора пополняют запасы в периоды доступности сырья на рынке. Мы отмечаем, что баланс спроса и предложения находится на уровне достаточно комфортном и для поставщиков, и для потребителей алмазного сырья", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.