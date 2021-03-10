Инвестиции в экономику Крыма в 2020 году составили 221,6 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал на территории Республики Крым в 2020 году составили 221,6 млрд рублей. Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщила руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина.

"По предварительным данным, за 2020 год было освоено 221,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Преимущественно эти инвестиции размещены в транспортной сфере, промышленности, гостинично-ресторанном хозяйстве, здравоохранении и образовании", - сказала Балдина.

В Крымстате не исключают увеличение объема инвестиций по итогам 2020 года за счет малого и микробизнеса. Однако, как отметила Балдина, эта корректировка будет незначительной.

Говоря о показателях крымской экономики в 2020 году, руководитель Крымстата отметила абсолютный прирост валового регионального продукта на уровне 3,1%. Основными внешнеторговыми партнерами Крыма остаются Украина, Белоруссия, Италия, Турция, Индия.