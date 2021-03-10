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Бумаги Fix Price на старте торгов на бирже в Лондоне снижаются на 0,3%

Первичное размещение акций компании стало крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price начала первые после IPO торги на Лондонской бирже снижением стоимости ценных бумаг на 0,3%, свидетельствуют данные торгов.

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К 11:33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Fix Price снижалась на 0,01%.

Компания подтвердила планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже в феврале. Первичное размещение акций компании стало крупнейшим IPO в сфере ретейла с 2011 года, а также крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.

О компании

В настоящее время работают 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд руб.

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