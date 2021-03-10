Бумаги Fix Price на старте торгов на бирже в Лондоне снижаются на 0,3%

К 11:33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Fix Price снижалась на 0,01%.

Компания подтвердила планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже в феврале. Первичное размещение акций компании стало крупнейшим IPO в сфере ретейла с 2011 года, а также крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.

О компании

В настоящее время работают 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд руб.