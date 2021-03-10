Эксперты Кремля будут работать над вариантами индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Кремль в контакте с правительством продолжит рассмотрение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам в поисках единственно правильного решения. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как накопить на прибавку к пенсии?

Он подтвердил, что по поручению главы государства этот вопрос был проработан кабмином и своевременно доложен президенту.

"Несколько вариантов были сформулированы. Далее в контакте с правительством эксперты Кремля продолжат обсуждать [эту тему] с тем, чтобы выбрать единственно правильный вариант", - сказал Песков.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство уже направило в администрацию главы государства предложения, направленные на увеличение пенсионного обеспечения работающих пенсионеров.

В РФ насчитывается 8,9 млн работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 1 января 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. В январе президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.