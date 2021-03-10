"Ростелеком" объяснил сбой проблемами в функционировании оборудования

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Проблемы в работе "Ростелекома" произошли из-за сбоя в функционировании оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - рассказали в компании.

Как сообщил ТАСС президент компании Михаил Осеевский, сбой "Ростелекома" не связан с действиями Роскомнадзора по Twitter, он будет устранен в ближайшее время.

"[Сбой] никак не связано с действиями Роскомнадзора, это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает", - сказал он, уточнив, что проблемы в работе сети связаны с работой маршрутизаторов.

Перебои в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдаются в крупных городах России. Отмечается, что 93% пользователей не могут подключиться к интернету, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.