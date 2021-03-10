Госдума ратифицировала соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала многостороннее соглашение о сотрудничестве в области карантина растений.

Документ был подписан в Минске в октябре 2016 года и был внесен на ратификацию правительством. Соглашение направлено на создание условий для сотрудничества в области карантина растений, разработку совместных мер по повышению карантинной фитосанитарной безопасности и уровня защищенности территорий государств - участников соглашения от заноса и распространения карантинных объектов, по снижению причиняемых ими потерь. Кроме того, документ призван устранить препятствия в международной торговле продукцией, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю.

В пояснительной записке отмечается, что предотвращение заноса и распространения карантинных объектов при осуществлении контактов и развитии хозяйственных и торговых связей "имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности государств - участников СНГ".

Согласно документу, стороны через свои уполномоченные органы обмениваются данными о выявлении и распространении карантинных объектов на территории их государств, а также о принимаемых в связи с этим фитосанитарных мерах и мерах борьбы с карантинными объектами. Кроме того, они передают друг другу тексты нормативных правовых актов в области карантина растений и других документов, регулирующих ввоз и вывоз подкарантинной продукции, а также предоставляют данные о результатах научных исследований в области карантина растений.

"На основании взаимных договоренностей и в соответствии с существующими процедурами стороны выполняют совместные научно-исследовательские работы, включая проведение обследований, осуществляют обмен агентами биологической борьбы и коллекциями карантинных объектов в научно-исследовательских и диагностических целях, проводят испытания феромонов карантинных объектов, оказывают друг другу научную и техническую помощь в области карантина растений", - отмечается в документе.

При этом, как отмечается в пояснительной записке к документу, соглашение открыто для присоединения участника СНГ, а также любого другого государства, разделяющего его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о присоединении.