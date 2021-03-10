Эрдоган заявил, что АЭС "Аккую" позволила Турции совершить прорыв в сфере энергетики

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в среду проект строительства первой в республике атомной электростанции "Аккую" инвестицией, позволившей Турции совершить крупнейший прорыв в сфере энергетики.

"Мы сегодня с господином [президентом России Владимиром] Путиным будем участвовать в церемонии закладки фундамента [третьего энергоблока] АЭС "Аккую" по видеосвязи. Турция является страной, совершившей крупнейший прорыв в области энергетики. Одна из наших крупнейших инвестиций - АЭС "Аккую", - подчеркнул он в ходе выступления в Анкаре.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую нуклеар" (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт⋅ч в год.