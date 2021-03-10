Госдума ратифицировала протокол, меняющий соглашения РФ и Белоруссии по кредиту для БелАЭС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в российско-белорусское соглашение о предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ внесен на ратификацию правительством России.

В пояснительной записке указано, что ранее белорусская сторона обратилась с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. Обоснованием для этого послужило снижение уровня мировых цен на нефть и газ, а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 года на 2022 год. Протокол был подписан 14 июля 2020 года.

Протоколом предусмотрены такие условия реструктуризации белорусских обязательств, как продление периода использования кредита до конца 2022 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года, а также замена действующей смешанной процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

"Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, ожидается, что, начиная с 2021 года, общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на $19,3 млн и составит $7 млрд 927,7 млн.

О БелАЭС

Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006 за счет госкредита РФ. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В начале ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока.

26 февраля Минэнерго республики сообщило, что первый блок Белорусской АЭС выработал около 1,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле - мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.