Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО за 2020 год снизилась в 43 раза

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, составила 15,2 млрд рублей против прибыли 640,2 млрд рублей годом ранее, сократившись почти в 43 раза. Об этом говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 29,4 млрд рублей против 50,4 млрд рублей кварталом ранее.

Свободный денежный поток за год снизился в 2,5 раза, 281 млрд рублей. Выручка за год снизилась на 28%, до 5,64 трлн рублей.