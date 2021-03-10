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Набсовет ВТБ решил передать Москве 50% акций "Ситибайка"

Банк передал в собственность города Москвы 24,505 млн обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ одобрил передачу правительству Москвы 50% акций компании "Ситибайк" - оператора городского общественного велопроката в столице, говорится в сообщении банка.

"Принять решение о безвозмездной передаче банком ВТБ (ПАО) в собственность города Москвы 24,505 млн обыкновенных именных акций АО "Ситибайк" номинальной стоимостью 1 рубль каждая, составляющих 50% уставного капитала АО "Ситибайк", - отмечается в сообщении.

В конце 2020 года издание "Коммерсантъ" со ссылкой на ряд источников сообщило, что группа ВТБ готова безвозмездно передать мэрии Москвы 50% "Ситибайка". Взамен проект может получить инвестиции на расширение бизнеса, так как пока половину выручки компании обеспечивают поступления от рекламы самого ВТБ, указывал "Коммерсантъ". По данным источников, с таким предложением к главе банка Андрею Костину обратился еще в начале 2020 года заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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