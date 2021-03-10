Глава банка "Открытие" Задорнов не вошел в список кандидатов в новый состав набсовета ВТБ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов не вошел в список кандидатов в новый состав наблюдательного совета ВТБ, следует из списка кандидатов по итогам заседания набсовета ВТБ.

Задорнов входит в состав набсовета ВТБ с мая 2018 года, так как ранее на балансе группы "Открытие" было около 15% акций ВТБ. В конце 2020 года "Открытие" продал 9% акций ВТБ в пользу банка "Траст" за 44,6 млрд рублей. Оставшаяся часть пакета по-прежнему находится у группы "Открытие".

Всего на рассмотрение годового общего собрания акционеров было выдвинуто 11 кандидатов в совет, в том числе генеральный директор НПФ "Открытие" Михаил Моторин, который ранее не входил в состав набсовета, и глава банка "Траст" Александр Соколов (является членом набсовета ВТБ и теперь).

Кроме того, в список кандидатур в набсовет вошли глава ВТБ Андрей Костин, вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Все они входят в действующий состав набсовета и ранее были предложены в новый состав правительством РФ (государство в лице Росимущества владеет 60,9% акций ВТБ).

Кроме того, в список кандидатур в новый состав вошли член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин, глава Госнефтефонда Азербайджана Исрафил Мамедов и вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги. Они также входят в нынешний совет директоров.