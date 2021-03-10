{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума во втором чтении откладывает создание единого реестра турагентов в России на 2022 год

Согласно законопроекту, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него будет обязательным и бесплатным

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о создании в России единого федерального реестра турагентов. Одна из поддержанных поправок переносит срок его создания с января 2021 года на январь 2022 года.

В первом чтении правительственный законопроект был принят в мае 2020 года. Согласно документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом. В свою очередь турагенты, которые по соглашению с оператором вправе заключать субагентские договоры, будут заносить в реестр информацию о своих субагентах.

Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (юрлица и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В этот срок туроператоры будут обязаны внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр турагентов.

"В редакцию законопроекта ко второму чтению включено понятие "субагент", введена дополнительная ответственность оператора перед потребителями в случае банкротства турагентов", - перечислил другие поддержанные поправки зампред профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Теги
Россия
Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+
Читать полностью