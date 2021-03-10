Госдума приняла в I чтении законопроект об особом порядке закупок для Фонда Соловков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особом порядке закупок для Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Поправки вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ был внесен президентом.

Законопроект подготовлен в целях обеспечения прозрачности расходования Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага получаемых из федерального бюджета субсидий. В том числе субсидий, направленных на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, проживающих на территории Соловецкого архипелага и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

В настоящее время порядок осуществления фондом закупок за счет этих средств не регламентирован.

Законопроектом предлагается установить, что в отношении закупок, осуществляемых фондом за счет субсидий, предоставленных ему в соответствии с бюджетным законодательством РФ, будут действовать положения федерального закона о контрактной системе, регулирующие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение предусмотренных федеральным законом контрактов. Таким образом, фонд будет осуществлять конкурентные и неконкурентные закупки, заключать, изменять и расторгать контракты и размещать соответствующую информацию в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями федерального закона и основываясь на принципах открытости, прозрачности информации об осуществляемых закупках и обеспечении конкуренции.

Также законопроектом предлагается уточнить норму федерального закона о возможности определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании правового акта президента РФ в случаях, установленных поручениями президента РФ, исключая такую возможность при закупках для муниципальных нужд.

Внесение предлагаемых изменений позволит повысить уровень конкуренции, эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить возможность оперативного заключения контрактов при нецелесообразности осуществления закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщика, говорится в пояснительной записке.