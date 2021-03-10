Корпорация МСП получила с начала года наибольшее число заявок на краудлендинг из ЦФО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Наибольшее число заявок на краудлендинг за январь-февраль 2021 года для юридических лиц (сегменты P2B/B2B) пришлось на Центральный федеральный округ (57% от всех заявок). Об этом сообщает в среду пресс-служба Корпорации МСП со ссылкой на данные дочерней структуры УК "МИР".

"С начала 2021 года наибольшее количество заявок на краудлендинг для юридических лиц (сегменты P2B/B2B) в виде краткосрочных займов суммой не более 3,5 млн рублей приходится на Центральный федеральный округ (57% от всех заявок), из них более 51% приходится на Москву. Второе место по заявкам занимает Южный федеральный округ (17%), третье - Сибирский федеральный округ (9%)", - говорится в сообщении.

Среди конкретных регионов наиболее активными оказались Москва и Московская область (48% заявок), Ростовская область (5%) и Санкт-Петербург (4%). Основной целью финансирования является пополнение оборотных средств - займы на исполнение контракта (63%) и займы на развитие бизнеса (33%). Самыми активными отраслями по запросу небольших объемов финансирования стали торговля, строительство и производственный сектор.

Средний размер заявки на финансирование составляет около 2,5 млн рублей. Наиболее популярные сроки займов - 120 дней (14,5% заявок пришлось на этот срок), 90 дней (11,5%), 180 и 360 дней (по 9,7%).

"Краудинвестинг - хорошая альтернатива для проектов компаний МСП, которым по тем или иным причинам не доступно банковское кредитование. В первую очередь получить такой вид финансовой поддержки можно быстрее, чем при обращении в банк, и для этого нужен значительно меньший пакет документов", - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

Расчеты основаны на данных заявок шести инвестиционных платформ, с которыми сотрудничает ЗПИФ "Платформа" (закрытый паевой инвестиционный фонд управляющей компании "МИР") за январь-февраль 2021 года.