"Финвижн" Аветисяна докапитализирует КБ "Восточный"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Совет директоров банка "Восточный" утвердил меры по докапитализации банка, в рамках которых компания Артема Аветисяна "Финвижн" (акционер) выкупит ряд активов банка и погасит кредит перед ним. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы кредитной организации.

"Совет директоров банка "Восточный" одобрил ряд сделок, в рамках которых акционер банка "Финвижн" произведет дополнительный выкуп зарезервированных активов с баланса банка на общую сумму 520 млн рублей без привлечения средств банка", - сообщил представитель КБ "Восточный".

В свою очередь в "Финвижн" ТАСС сообщили, что акционер планирует передать в банк недвижимое имущество стоимостью около 4 млрд руб. и досрочно погасить свои кредитные обязательства в размере порядка 1,6 млрд руб., что также позволит восстановить капитал банка до уровня надбавки, рекомендованной ЦБ РФ.

В конце 2020 года стало известно, что кипрская компания Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) и "Финвижн" Артема Аветисяна заключили мировое соглашение, которое урегулирует все корпоративные споры акционеров банка "Восточный" в интересах банка, его клиентов, вкладчиков и кредиторов.

При этом акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка "Восточный".

6 ноября 2019 года Арбитражный суд Амурской области назначил проведение судебно-оценочной экспертизы стоимости в рамках иска компании "Финвижн" к "Восточному" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии. "Финвижн" требовала признать недействительным решение руководства "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью 1 коп. за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску "Финвижн" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.