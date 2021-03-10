"Лукойл" в рамках сделки ОПЕК+ восстанавливает добычу нефти в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Лукойл" к концу 2020 года восстановил почти треть добычи нефти, сокращенной в рамках соглашения ОПЕК+, снизить добычу пришлось и на некоторых международных проектах, таких как "Западная Курна - 2" в Ираке, следует из отчета компании по итогам 2020 года.

С мая 2020 года "Лукойл" снизил добычу на 310 тыс. б/с в рамках ограничений ОПЕК+ к среднему уровню за первый квартал 2020 года. Однако уже к концу года, по мере ослабления ограничений, восстановил ее примерно на 100 тыс. б/с, говорится в отчете.

"Добыча нефти была также сокращена по некоторым международным проектам. В частности, по проекту "Западная Курна - 2" в Ираке на конец 2020 года добыча была на 90 тыс. б/с ниже проектной мощности", - отмечается в отчете.