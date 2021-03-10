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Средняя выручка предприятий торговли и услуг в Москве превысила 1 трлн рублей в день

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что февраль стал рекордным для экономики

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Среднесуточная выручка столичных предприятий торговли и услуг в феврале стала рекордной, превысив 1 трлн рублей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить про ситуацию с экономикой, например, с выручкой предприятий торговли и услуг на территории Москвы, то февраль стал для нас своего рода рекордом <...>. Так, среднесуточная выручка предприятий торговли и услуг за февраль месяц превысила такую психологическую отметку в 1 трлн рублей в день. Это практически на 15% больше, чем годом ранее", - сказал он в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

Ефимов пояснил, что на показателях "безусловно, отразилось снятие чуть больше месяца назад большинства ограничений".

По его словам, февральская среднесуточная выручка говорит о коррекции на инфляцию и о росте потребительской активности. "Существенный рост мы наблюдаем, в первую очередь, в реализации непродовольственных товаров, где выручка предприятий, по полному кругу работающих в городе Москве, увеличилась на 30%", - отметил заместитель мэра.

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