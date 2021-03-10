В работе YouTube, Google, "Яндекса" и МТС произошел сбой

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сбои в работе четырех сервисов наблюдаются в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть ошибок пришлась на YouTube: в видеохостинге зафиксировано 308 отчетов. В Google найдено 275 ошибок. У "Яндекса" в пике было 87 отчетов, у МТС - 74 сбоя.

Большая часть пользователей YouTube (46%) жаловалась на невозможность войти на веб-сайт, 43% - на сбои в работе видео-контента, еще 9% сообщали о сбое при входе. Пользователи Google (91%) сообщили о проблемах в работе сайта, 8% - о сбоях при входе на сервис.

Также пользователи МТС (51%) жаловались на сбои в широкополосном интернете, 35% - на сбои в работе мобильного интернета, еще 13% сообщали о сбое в работе мобильной связи.

Большинство пользователей "Яндекса" (79%) жалуются на работу сайта, а 19% - не смогли воспользоваться почтой.

В "Яндексе" сообщили ТАСС, что "у ряда пользователей "Ростелекома" возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме".

Ранее более 2,8 тыс. пользователей сообщали о сбоях в работе "Ростелекома". В компании отмечали, что проблемы в работе "Ростелекома" связаны со сбоем в функционировании оборудования.