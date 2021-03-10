Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+

ЭР-РИЯД, 10 марта. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия нацелены на укрепление сотрудничества на мировом рынке нефти и не отмечают поводов, которые могли бы подорвать интерес к их взаимодействию в рамках ОПЕК+. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

"Мы подтвердили сегодня нацеленность на укрепление нашего сотрудничества на мировых рынках углеводородов. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые, в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству. Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке", - указал глава МИД РФ.