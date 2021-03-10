В развитии транспортного узла Петербурга и Ленобласти будут применять комплексные решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Развитие единого транспортного узла, охватывающего дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будет вестись на основе комплексных решений, которые предполагают работу одновременно по всем видам сообщения, включая пригородные перевозки, улично-дорожную сеть и метро. Как сообщила в среду пресс-служба администрации Петербурга по итогам совещании у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина при участии глав двух регионов, представителей профильных министерств и РЖД.

"За основу был выбран вариант, который предусматривает комплексный подход и одновременное развитие улично-дорожной сети, метрополитена и наземного общественного транспорта двух регионов, а также железнодорожного сообщения. <...> Реализация комплексного варианта позволит создать новые транспортные связи внутри агломерации, улучшить транспортную доступность уже сложившихся районов и территорий нового жилищного строительства", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Варианты развития петербургского транспортного узла представил на совещании вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. По его мнению, комплексный подход для транспортной системы агломерации позволит продолжить реализацию проектов улично-дорожной сети, развивать метрополитен и наземный общественный транспорт двух регионов, заниматься организацией тактового движения и пригородного пассажирского железнодорожного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, Хуснуллин на совещании предложил принять представленный вариант развития Санкт-Петербургского транспортного узла в качестве основного и поручил выделить приоритетные проекты, которые необходимо реализовать до 2024 и 2030 гг. "Я считаю, что необходимо доработать транспортную систему Санкт-Петербургской агломерации и на ее примере разрабатывать проекты в других агломерациях", - привела пресс-служба слова Хуснуллина.

На совещании обсудили строительство Витебской развязки Широтной магистрали скоростного движения. По поручению Марата Хуснуллина будет подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы по развязке КАД с Кронштадтским шоссе. Развитие железнодорожных пассажирских перевозок предполагает организацию тактового движения на Витебском и Варшавском направлениях, а также создание нового пригородного пассажирского железнодорожного сообщения Санкт-Петербург (Финляндский) - Левашово - Сертолово.