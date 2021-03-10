В Москве запустили новую субсидийную кампанию для бизнеса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. В Москве начался новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от столичного правительства, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"10 марта в столице начинается новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от правительства Москвы. В случае неполной комплектности или неточностей в пакете документов заявку можно будет доработать в течение 10 дней. Но такая возможность предусмотрена лишь однократно", - говорится в сообщении. Часть документов теперь нужна только для повышения балльной оценки предприятия. При этом их отсутствие не будет служить причиной отказа в выделении субсидии.

Поддержку смогут получить отели и гостиницы, организации в сфере детского образования, досуга и спорта, социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков, участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи, участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий.

С помощью субсидий компании смогут возместить расходы на выплату процентов по кредитам на развитие, а также на лизинг или приобретение оборудования за счет собственных ресурсов. Гостиницы, социальные предприятия и организации приоритетных социальных отраслей также могут компенсировать затраты на коммунальные услуги. У франчайзи в дополнение к этим видам затрат есть возможность компенсировать вознаграждение правообладателю франшизы.

С 2021 года были расширены возможности компенсации понесенных предпринимателями затрат. Компании смогут при поддержке города возместить средства, потраченные с января 2020 года (а не с начала текущего года, как было ранее).

По итогам прошлого года правительство Москвы одобрило более 3 тыс. заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти 3 млрд рублей. Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт. В общей сложности московский бизнес получил на эти цели 1,4 млрд рублей.