Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс. Что происходит?

В 2011 году художник Кристофер Торрес нарисовал картину "Кот Поп-тартс" — анимированный кот с телом из печенья летит в космосе и оставляет за собой радужный след. Пользовательница YouTube наложила на анимацию прикольную японскую музыку Nyanyanyanyanyanyanya! Ролик под названием Nyan Cat стал вирусным и породил кучу ремиксов и мемов. Смотрите, как здорово.
Спустя десять лет, в феврале 2021 года, Торрес продал Nyan Cat в виде NFT-токена на аукционе за $580 тыс.
Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит в виде NFT (и за него уже дают $2 млн). Певица Граймс заработала на продаже рисунков и видео в NFT $5,8 млн, а здесь в токен превратили сожженную работу художника Бэнкси. Разбираемся, что происходит.
Что такое NFT-токены?
NFT (Non-Fungible Tokens) — невзаимозаменяемые токены, цифровые активы. Технически это уникальные файлы, записанные в блокчейне. Как работает блокчейн, ранее мы популярно разбирали в этом тексте. Фактически это записи, которые показывают, кому принадлежит конкретный токен, к которому "привязан" конкретный цифровой объект (твит Джека Дорси, рисунок Граймс или мем про кота). По типу того, как в федеральных базах записано, что вам принадлежит квартира или автомобиль. Но записаны в этом случае не имя, фамилия, а номер криптовалютного кошелька (сам покупатель может оставаться анонимным).
Большинство NFT созданы на базе блокчейн-платформы Ethereum. Раньше вы могли слышать про криптовалюту Ethereum ("эфиры" — так их называют). Довольно известная платформа, ее создал российско-канадский программист Виталик Бутерин. Хотя любые блокчейн-платформы могут делать свои версии NFT. Некоторые уже сделали.
Новая криптовалюта? Или нет?
Нет, NFT — не криптовалюта. Дело как раз в том, что NFT невзаимозаменяемые. Это важное определение. Что оно значит? В случае с криптовалютой если вы меняете один биткойн на другой, то в итоге у вас будет то же самое — биткойн. Но если вы меняете один NFT на другой NFT — получаете что-то другое, так как в токен заложены права на владение, скажем, конкретным рисунком или музыкальным альбомом. Один цифровой объект (песня, видео, твит и пр.) — один уникальный NFT.
Кто это придумал?
Технология создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. Все началось с игры Криптокотики (помните что-то такое?), устроенной на этой блокчейн-платформе. Суть игры заключалась в том, чтобы покупать и разводить виртуальных котят (продавались они за эфиры). Тогда популярность криптокотиков стала проблемой для Ethereum — транзакции, связанные с их покупкой, замедляли работу платформы. В 2018 году про них забыли, потому что криптовалюты упали в цене и бум на них прошел. NFT, которые сейчас на слуху, по своей сути — те же криптокотики. За прошедшее время Ethereum модернизировала мощности и выдерживает всплеск активности.
Зачем покупать NFT?
Первое — кто-то рассматривает их как инвестиции, покупает, чтобы потом продать дороже и заработать. Второе — это новый вид коллекционирования, ведь всегда кто-то хотел обладать оригиналом картины Моне (при том, что копия доступна всем). Вот так же кто-то хочет владеть интернет-мемом про летящего кота или рисунком Граймс.
Третье — NFT-токены важны для культурной индустрии, так как позволяют поддерживать артистов напрямую, без посредников.
Что еще продается в виде NFT?
Сейчас токены распробовали артисты, и в последнее время чаще так продается цифровое искусство. Почти каждый день кто-то из них объявляет о планах продать что-то в формате NFT. Рок-группа Kings of Leon выпустит новый альбом в формате NFT. Диджей 3LAU ранее токенизировал свой альбом и продал его ограниченным тиражом. Я пишу этот текст и слушаю аудиочат про NFT в "Клабхаусе", там российский художник Покрас Лампас говорит, что присматривается к идее токенизировать что-то из своего творчества.
Выпустить в виде NFT можно любые цифровые артефакты: от твита и мема до фото и кино. А вот, например, Nike токенизировала коллекцию кроссовок, владельцы этих NFT могут обменивать их на реальную обувь. С помощью таких токенов можно собирать деньги на благотворительность. Виртуальная модель (нарисованная, ее не существует) Lil Miquela собрала через NFT более $82 тыс. в поддержку проекта Black Girls Code.
Что получает покупатель?
Право собственности на произведение. Но авторские права могут оставаться за его создателем. Нет никакой эксклюзивности во владении творческим продуктом, который вы купили в виде токенов. Вы можете купить в виде NFT право, скажем, на песню — она будет ваша и уйдет в ваш криптокошелек, но автор также выложит ее на стриминговые сервисы, и все смогут ее послушать.
Я автор. Хочу продать свои работы в виде NFT. Как это сделать?
Это можно сделать на специальных площадках, где любые работы можно токенизировать (в теории — даже этот мой текст). Популярные — Rarible, OpenSea, Nifty Gateway (где Граймс продала песни), Valuables (где Джек Дорси продает твит). Все они берут комиссию с продажи токена. К примеру, Valuables берет за первичную продажу 5%, за перепродажу —12,5% (актуально на момент написания материала). Одни площадки берут деньги с автора сразу, когда вы выкладываете работу для продажи, другие — только в случае, если нашелся покупатель. На этих же площадках можно и купить NFT. Кстати, покупать можно как за криптовалюты, так и за традиционные деньги.
Какие проблемы и перспективы у NFT?
Такие токены ничем не обеспечены, их цена привязана только к спросу. Сейчас NFT продаются так дорого на волне популярности. Кто-то готов заплатить за твит Джека Дорси $2 млн, но никто не знает, сколько он будет стоить через год. Но сейчас рынок NFT растет. В отчете NonFungible.com говорится, что в прошлом году NFT продали на сумму более $250 млн, что почти на 300% больше, чем в 2019-м.
NFT могут украсть. Вообще-то блокчейн ценен тем, что в нем хранятся записи о каждой транзакции, что затрудняет кражу, но криптовалюты все равно крадут, это случается регулярно.
Анастасия Акулова