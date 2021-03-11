Летящего кота с телом из печенья продали в виде NFT-токена за $580 тыс. Что происходит?

В 2011 году художник Кристофер Торрес нарисовал картину " Кот Поп-тартс " — анимированный кот с телом из печенья летит в космосе и оставляет за собой радужный след. Пользовательница YouTube наложила на анимацию прикольную японскую музыку Nyanyanyanyanyanyanya! Ролик под названием Nyan Cat стал вирусным и породил кучу ремиксов и мемов. Смотрите, как здорово.

Спустя десять лет, в феврале 2021 года, Торрес продал Nyan Cat в виде NFT-токена на аукционе за $580 тыс.

Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит в виде NFT (и за него уже дают $2 млн). Певица Граймс заработала на продаже рисунков и видео в NFT $5,8 млн, а здесь в токен превратили сожженную работу художника Бэнкси. Разбираемся, что происходит.