Первый модернизированный Ту-160М передали в Жуковский на испытания

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый модернизированный Ту-160М с новыми двигателями совершил перелет с Казанского авиационного завода на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО "Туполев" для подготовки к следующему этапу полетов - предварительным испытаниям", - сообщили в авиационном кластере госкорпорации.

По словам представителей Ростеха, ракетоносец Ту-160М оснащен новыми двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины.

В госкорпорации отметили, что самолет совершил перелет с Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев". Ракетоносец пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя РФ Анри Наскидянца. "Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний", - сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Ту-160М, прозванный "Белым лебедем", - модернизированный стратегический ракетоносец, оснащенный четырьмя новыми двигателями НК-32-02 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев".