Курский губернатор предложил отменить транспортный налог и увеличить акцизы на топливо

ТАСС, 10 марта. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил до 2024 года отменить транспортный налог в регионах и увеличить акцизы на топливо. Подобное решение может стать первым шагом к формированию новой системы справедливого взимания платы за пользование региональными автодорогами, сообщил Старовойт в среду в ходе пленарного заседания в рамках форума "Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения".

"Нам стоит думать сейчас всем вместе, я не предлагаю конкретного решения, может быть, оно должно быть двухшаговым. Например, до 2024 года принять решение отменить транспортный налог, но увеличить акциз на топливо. Люди воспримут это как справедливое решение - я больше заправляю топливо, значит больше езжу и больше плачу в дорожный фонд", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор Курской области, решение об отмене транспортного налога и увеличение акцизов на топливо может стать первым шагом к формированию новой системы справедливого взимания платы за эксплуатацию региональных автомобильных дорог. По словам Старовойта, новая система наполнения дорожных фондов станет актуальной к 2025 году с учетом популяризации электрического транспорта и использования газомоторного топлива.

В 2020 году Старовойт, возглавлявший подгруппу Госсовета "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность", отмечал, что возможность апробировать скорректированную систему наполнения дорожных фондов может появится в пилотных регионах России в течение двух лет. Среди предложений, поступивших из регионов для корректировки наполнения дорожных фондов - платежи, которые зависят от интенсивности использования автомобиля, для подсчета которой предлагается использовать систему "Эра Глонасс".