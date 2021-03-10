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Путин 11 марта обсудит с бизнесом меры по повышению инвестиционной активности

В совещании примут участие представители банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 11 марта, проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В совещании, которое пройдет в режиме видео-конференц-связи, примут участие представители российского бизнеса - банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IТ-индустрии и других отраслей", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в ходе мероприятия планируется обсудить текущую деловую активность в России и мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестклимата, в частности - налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестпроектов.

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