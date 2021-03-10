СМИ: Елена Батурина договорилась о продаже отеля Morrison в Дублине за €65 млн

ДУБЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Президент компании Inteco Management Елена Батурина достигла договоренности с британскими инвесторами о продаже своего бутик-отеля Morrison в Дублине. Стоимость контракта, как сообщила в среду газета The Irish Times, составила более €65 млн.

По информации издания, в настоящее время сделка уже согласована обеими сторонами, однако полностью не закрыта, поскольку требует проведения комплексной проверки. При этом указывается, что имена покупателей недвижимости не называются. Батурина, как пишет газета, приобрела расположенный на набережной Дублина отель еще в 2012 году за €22 млн. Впоследствии одна из самых богатых женщин России вложила порядка €10 млн в его реконструкцию.

Батурина, по данным издания, решила продать бутик-отель в начале прошлого года. Однако время для этого было не совсем удачным, поскольку ориентировочная рыночная стоимость отеля (около €80 млн) была слишком высокой в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Таким образом, продажа Morrison станет одной из первых крупных сделок в сфере гостиничного бизнеса с начала эпидемии COVID-19.

Отель Morrison открылся в 1999 году и почти сразу же стал символом нового модного образа Дублина. Он был одним из первых дизайнерских бутик-отелей ирландской столицы. Он насчитывает 145 номеров. В настоящее время четырехзвездочный отель работает под брендом DoubleTree группы Hilton Worldwide.