Дума приняла в I чтении законопроект о возрождении производственных аптек в России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" в сентябре 2019 года. Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". В частности, депутаты предлагают предоставить аптечным организациям, в том числе ветеринарным, право изготавливать лекарственные препараты как из фармацевтических субстанций, так и из зарегистрированных лекарственных препаратов. Кроме того, проект отменяет запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов.

Как отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, нововведение возродит практику изготовления лекарств из субстанций в производственных цехах аптек. "Это абсолютно правильное решение. В последние годы в России был практически сведен на минимум сектор производственных аптек, где присутствовали рецептурно-производственные отделы (РПО)", - отметил Огуль в беседе с журналистами.

Так, подчеркнул он, по данным Росздравнадзора, пять лет назад в России оставалась 1 221 аптека, способная производить фармпрепараты по рецептам врачей, что составляло порядка 3,6% общего числа аптек. Их услуги пользовались спросом у пожилых людей, а также родителей, приобретающих препараты с малыми дозировками для детей. "Впоследствии данная отрасль фармацевтики сократилась еще сильнее. При этом практика показала, что отказываются от производства лекарств в аптеках нельзя. Например, в некоторых странах каждая аптека обязана иметь РПО, что позволяет лечащему врачу создавать более точные рецептуры с расчетом дозировок и сочетаний под потребности конкретного пациента", - отметил Огуль.