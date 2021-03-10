TikTok запустит новые инструменты для защиты пользователей от буллинга

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. TikTok запускает две новые функции, которые помогут бороться с буллингом на платформе, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Один из новых инструментов даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам. Новая функция "Фильтр всех комментариев" позволит авторам самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под их видеороликами. Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их.

Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователем ключевые слова, сообщили в компании.

Вторая функция поможет более осознанно относиться к собственным комментариям к контенту других авторов. Новая опция подсказки комментариев даст возможность пересмотреть будущий пост и оценить его с точки зрения уместности и соответствия ситуации. Эта опция также напоминает о необходимости соблюдения правил сообщества и позволяет еще раз отредактировать текст комментария до момента его размещения.