Пекинская экспортно-импортная компания пригласила бизнесменов Крыма посетить Китай

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Пекинская экспортно-импортная торговая компания пригласила крымских бизнесменов посетить Китай, чтобы налаживать партнерские взаимоотношения. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Чжао Кай, возглавляющий делегацию бизнесменов из Китая, прибывшую на полуостров для обсуждения партнерства в сфере торговли и туризма.

"Я уже бывал в Крыму, но то, что я увидел сейчас, бросается в глаза - это те значительные изменения, которые произошли здесь. <…> Надеюсь, что развитие деловых отношений с Крымом на уровне правительства, частных предпринимателей и простых людей будет постоянно развиваться. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить уважаемых коллег посетить Китай", - сказал Чжао.

На встрече с бизнесменами российского региона Чжао Кай отметил: "Мы приложим все усилия для развития и налаживания деловых отношений с местными предприятиями. Это будет вкладом в развитие дружественных отношений между двумя нашим странами".

Вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико сказала, что Китай входит в тройку импортеров крымской продукции и в 2020 году в эту страну было отправлено товаров на $4,1 млн, что составляет долю в 12% в составе экспорта региона. "Мы понимаем, что рынок очень большой и крымскому бизнесу есть куда расти, надо заключать контракты и продолжать продажу в Китай. Больше всего их интересует куриная продукция, винная, масла - эфирное, подсолнечное. Сегодня у нас на встрече представители сельского хозяйства презентовали свою отрасль", - пояснила Кивико.

В ходе визита делегация китайских бизнесменов посетит ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы. "Будем обсуждать пока возможности рекреационного комплекса, именно оздоровления у нас, на территории республики. Чтобы китайцы приезжали к нам на оздоровление. Потому что интерес к сакским грязям есть", - отметила Кивико. Вице-премьер уточнила, что речь о контрактах будет идти уже после ознакомительной поездки по предприятиям полуострова. "Надо изучить рынок, цену, провести маркетинговые исследования в Китае", - пояснила Кивико.

По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией. Власти республики сообщали, что крымский производитель чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа. В течение года продолжаются поставки крымского мороженого. Также в первом полугодии 2020 года в 13,5 раз увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в Китай.