В Минфине заявили, что ведомство устроит любой ликвидный рынок для валютных займов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минфин устроит любой ликвидный рынок для валютных заимствований: и евро, и юани, и иены, заявил журналистам замминистра финансов России Тимур Максимов.

"У нас и евро, и юани, и иены. Мы смотрим на все опции, почему нет, любой емкий ликвидный рынок нас вполне устраивает", - сказал Максимов.

Во вторник глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия может частично профинансировать расходы бюджета в 2021 году за счет остатков прошлого года, одновременно сократив государственные заимствования. В конце прошлого года министр заявлял, что Минфин в 2021 году планирует занять около 3,7 трлн рублей, или примерно по 75 млрд рублей в неделю.