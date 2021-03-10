Сенатор предложил создать единого регионального оператора в сфере наемного жилья в РФ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Единый региональный оператор по строительству и эксплуатации наемных домов мог бы стать координирующим органом по вопросу некоммерческого арендного жилья в России. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

"Я думаю, что начинать нужно с <…> создания единого регионального оператора по строительству и эксплуатации наемного жилья. Пока у нас не будет такого координирующего органа, все будет существовать примерно в таком виде, в котором существует сегодня", - сказал Чернецкий на круглом столе в Совете Федерации "Актуальные вопросы формирования и развития рынка доступного наемного жилья".

По мнению сенатора, единый оператор в сфере наемного жилья мог бы получать льготы при выделении земельных участков на строительство некоммерческих арендных домов. Также Чернецкий считает, что создание наемных домов через подобную организацию позволит строить арендное жилье дешевле. В свою очередь единому оператору будет проще получать кредиты в банках за счет участия государства.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно. Механизм обеспечения жильем граждан, которые имеют невысокий уровень доходов и не могут приобрести жилье в собственность, прорабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.