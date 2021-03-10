В Раду внесли законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус внес на рассмотрение парламента Украины законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации. Соответствующий проект закона зарегистрирован в парламенте, сообщил его секретариат в среду.

"Временно, до 31 декабря 2021 года, регулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС) имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год в части межгосударственных сечений (точки поставок, соединяющие электроэнергетические системы соседних государств - прим. ТАСС) между Украиной и государством, признанным Верховной радой страной-агрессором", - говорится в законопроекте. В нем утверждается, что эти меры нужны для усиления энергетической независимости Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".

Принятие законопроекта также наделит комиссию правом аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020-2021 годы в части сечений с РФ. При этом планируется компенсировать средства, уплаченные за распределенную пропускную способность.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявлял, что Украина выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но была вынуждена осуществить закупку из-за угрозы веерных отключений электричества.

На прошлой неделе лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко потребовала безотлагательно внести на рассмотрение парламента проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По ее утверждению, электроэнергия из Белоруссии и РФ поступает на Украину "на коррупционной основе", в то время как украинские энергоблоки останавливают. Тимошенко также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из РФ и Белоруссии. По данным лидера "Батькивщины", с начала года Украина заплатила России и Белоруссии 850 млн гривен ($30 млн) за импорт электроэнергии.

Ранее пресс-служба компании - оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго" сообщила, что законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией нет. В компании пояснили, что в январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным ЛЭП, в том числе с Россией. В "Укрэнерго" подтвердили, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ.