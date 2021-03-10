МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис Yandex Pay для оплаты покупок банковскими картами. Об этом говорится в сообщении компании.

"Яндекс" запустил Yandex Pay, это сервис для быстрой оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя ее данные - они подтянутся из аккаунта на "Яндексе". Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счет этого продажи", - отметили в компании.

Чтобы оплачивать покупки через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на "Яндексе". Сервис работает с картами Mastercard, Visa и "Мир" любых банков, при этом кешбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются. Также можно добавить несколько карт, чтобы выбрать, с какой списать деньги.

"Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов - достаточно один раз указать их в аккаунте на"Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", - пояснили в компании.

По словам руководителя проекта Александра Головина, "Яндекс" готов предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи. На данный момент кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop и другие известные бренды.

Сейчас сервис работает только на сайтах в большинстве популярных браузеров. В дальнейшем пользователи смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне.