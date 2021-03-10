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Стоимость биткойна превысила $56 тыс.

Последний раз цена криптовалюты находилась выше этой отметки 22 февраля
© Shawn.ccf/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 3,52%, достигая отметки в $56,3 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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Последний раз цена криптовалюты находилась выше отметки $56 тыс. 22 февраля 2021 года.

К 16:53 мск курс биткойна находился на уровне $56,186 тыс. за штуку (+3,51%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта". 

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