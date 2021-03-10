Экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году впервые в новой истории превысил импорт

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году впервые в новой истории превысил импорт. Об этом в ходе парламентских слушаний в Госдуме сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"У нас в 2013 году импорт составлял $43 млрд, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на $29,8 млрд. Соответственно, у нас 2020 год - это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю", - сказала она.

Ранее федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ сообщил о том, что объем экспорта АПК в 2020 году установил рекорд, достигнув $30,7 млрд против $25,6 млрд годом ранее. Таким образом агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года, по итогам которого показатель составлял $25,8 млрд.

В 2020 году импортерами продукции АПК из России являлись более 150 стран. Лидирующую позицию среди них сохраняет Китай, закупки которого превысили $4 млрд.